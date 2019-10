Dans le cadre de la 7e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame avait rendez-vous avec Lecce ce dimanche après-midi. Et après deux victoires de rang en championnat, La Dea s’est encore imposée (3-1) grâce à des réalisations de Zapata, Gomez et Gosens. Du coup, l’équipe de Gian Piero Gasperini conforte sa troisième place. Pas loin derrière, l’AS Roma défiait Cagliari. Au Stadio Olimpico, les Giallorossi pensaient s’imposer dans les derniers instants grâce à Kalinic mais l’arbitre a finalement annulé le but (1-1).

Avec ce match nul, la formation romaine pointe à la 5e place, alors que Cagliari est septième. Enfin, Bologne et la Lazio croisaient le fer au Stadio Renato Dall’Ara. Dans cette rencontre, personne n’a réussi à prendre le dessus (2-2). Les Rossoblù sont onzièmes, et les Biancocelesti s’installent au 6e rang. À noter qu’un peu plus tôt dans la journée, la Fiorentina a battu l’Udinese sur le score de 1-0. Milenkovic a marqué le seul but de la partie à la 72e minute.

Les résultats du jour :

Atalanta 3-1 Lecce : Zapata (35e), Gomez (40e), Gosens (56e) ; Lucioni (86e)

AS Roma 1-1 Cagliari : Ceppitelli (31e, csc) ; Joao Pedro (26e, pen)

Bologne 2-2 Lazio : Krejci (21e), Palacio (31e) ; Immobile (23e, 39e)

Fiorentina 1-0 Udinese : Milenkovic (72e)

