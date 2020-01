La 21e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec la réception de Cagliari (7e, 30 points) par l’Inter Milan (2e, 47 points). La victoire fuyait les hommes d’Antonio Conte en championnat avant cette rencontre puisqu’ils restaient sur deux matches nuls consécutifs 1-1 (face à l’Atalanta puis à Lecce). Et les Nerazzurri n’ont pas réussi à inverser la tendance face aux Casteddu à Giuseppe Meazza (1-1). Ashley Young, fraîchement débarqué en provenance de Manchester United, a parfaitement servi l’inévitable Lautaro Martinez, buteur de la tête pour la 11e fois de la saison en championnat, pour l’ouverture du score de cette rencontre (1-0, 29e). L’Argentin a cependant écopé d’un carton rouge à la toute fin du temps réglementaire pour conduite anti-sportive.

Les Milanais ont ensuite manqué plusieurs opportunités de faire le break et l’abnégation de Cagliari a fini par payer. Radja Nainggolan, l’ancien joueur de l’Inter, a ramené les deux équipes à égalité d’une frappe de loin à ras de terre déviée par Alessandro Bastoni (1-1, 78e). Avec ce match nul, la Juventus (1e, 50 points) aura l’occasion de prendre ses distances sur l’Inter (2e, 48 points) en tête de la Serie A en cas de succès à Naples ce soir (20h45). La bande à Antonio Conte reste également sous la menace de la Lazio (3e, 45 points avec 2 matches en moins). Cagliari confirme sa mauvaise passe. Cela fait désormais 7 rencontres que les hommes de Rolando Maran n’ont plus goûté à la victoire en championnat. Les Sardes sont désormais 7es (28 points) et pourraient voir Parme leur passer devant en cas de succès face à l’Udinese (15h).