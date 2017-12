L’Inter Milan profite à plein de la défaite du Napoli face à la Juventus pour prendre la tête de la Serie A. Les Nerazzurri ont écrasé le Chievo 5-0 avec un triplé de Perisic et un nouveau but d’Icardi.

La Fiorentina a elle battu Sassuolo sur le score de 3-0 avec notamment un but de Simeone et un autre de Veretout. La Viola réintègre le top 10 avec une 7e place. Enfin, Bologne et Cagliari ont fait match nul 1-1.

Le classement de Serie A.

Les résultats de l’après-midi :

Inter 5 - 0 Chievo Verone : Perisic (23e, 57e, 90e+2), Icardi (39e), Skriniar (60e).

Fiorentina 3 - 0 Sassuolo : Simeone (32e), Veretout (42e), Chiesa (71e).

Bologne 1 - 1 Cagliari : Destro (81e) ; Galvao (42e).