Il y avait de la Serie A aussi ce soir, avec ce match entre l’Udinese et l’Inter. Avec trois matchs nuls consécutifs, les hommes d’Antonio Conte ont un peu décroché dans la course au titre, et la Lazio est même passée devant. La victoire était impérative donc ce soir.

Au final, les Lombards ont réussi à remporter ce match en déplacement sur le score de 2-0. Il a fallu attendre la 64e minute pour que Romelu Lukaku fasse trembler les filets (0-1, 64e). Il signait ensuite un doublé, sur penalty (0-2, 74e). Avec ce succès, les Milanais remontent à la deuxième place, à trois points de la Juventus. La Lazio a tout de même un match de retard.