La 20e journée de Serie A continuait ce samedi avec une affiche entre l’Inter et Sassuolo. Les Nerazzurri voulaient absolument l’emporter pour revenir à deux points de Naples et enchaîner un troisième succès d’affilée. En face, Sassuolo restait sur deux défaites consécutives et voulait revenir dans la première partie de tableau.

La première occasion était pour les visiteurs, mais Locatelli manquait sa tentative (14e), avant que Vecino (17e) et Politano (31e) ne se loupent également. En seconde période, Boateng butait sur Handanovic (55e). Les deux équipes ne parvenaient pas à marquer et en restaient là (0-0). L’Inter reste troisième tandis que Sassuolo est toujours douzième.