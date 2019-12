Dans le cadre de la 15ème journée de Serie A, la Juventus se déplaçait à Rome pour y affronter la Lazio. Les hommes de Maurizio Sarri tenus en échec par Sassuolo le week-end dernier (2-2) devaient absolument l’emporter pour reprendre les commandes du championnat. De son côté, la Lazio pouvait réduire la voilure avec son adversaire du soir. Pour ce choc, la Vieille Dame pouvait compter sur Cristiano Ronaldo titularisé aux côtés de Dybala en pointe. Et l’attaquant lusitanien lançait les hostilités juste avant la demi-heure de jeu. Bentancur sur la droite distillait une offrande à Ronaldo qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 25e).

Mais le champion d’Italie se faisait surprendre juste avant la pause par Luiz Felipe, bien servi par Luis Alberto, qui catapultait le ballon de la tête au fond des filets (1-1, 45+1). Les choses se corsaient pour la Juve avec l’expulsion de Cuadrado (69e). Une expulsion qui profitait à la Lazio, et Milinkovic-Savic permettait aux siens de prendre l’avantage en ajustant de près Szczesny suite à un excellent service de Luis Alberto (2-1, 74e). Trois minutes plus tard, Correa lancé en profondeur obtenait un penalty. Szczesny repoussait la tentative d’Immobile (79e). Dans les ultimes secondes, Caicedo scellait la victoire de la Lazio (3-1, 90+5). La Juventus s’inclinait à l’Olympico et laissait filer l’Inter au classement.