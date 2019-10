Énorme choc en Serie A ce dimanche pour le dernier match de la 7e journée ! Leader du championnat d’Italie avec 18 points, l’Inter recevait son dauphin, la Juventus (16 pts), à San Siro. Dans cette rencontre très importante, les Nerazzurri avaient pour objectif de prendre une petite avance sur la Vieille Dame qui, de son côté, pouvait prendre la tête de cette Serie A en cas de succès. En seulement deux minutes de jeu, les Bianconeri climatisaient les supporters intéristes puisque Dybala ouvrait le score d’une frappe du gauche (2e, 0-1).

La Juve passait même tout près du break avec une tentative de Cristiano Ronaldo sur la barre transversale (9e). L’Inter s’en sortait bien et quelques minutes plus tard, Lautaro Martinez égalisait en transformant un penalty obtenu suite à une main de De Ligt (18e, 1-1). Derrière, les joueurs de Maurizio Sarri poussaient pour reprendre l’avantage mais n’y arrivaient pas. Du moins jusqu’à la 80e minute. Car Higuain trouvait le chemin des filets d’une belle frappe croisée du droit (1-2). La Juve tenait bon ensuite. CR7 et ses coéquipiers infligeaient donc à l’Inter sa première défaite de la saison en championnat et prenaient ainsi les commandes de cette Serie A !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

