Dans le cadre de la 24ème journée, la Lazio accueillait l’Inter au stade Olimpico. Un choc entre le troisième et le deuxième de Serie A. Victorieuse de l’AC Milan (4-2) le week-end dernier, la formation interiste pouvait creuser l’écart sur son adversaire du soir en cas de succès ce soir. Côté Lazio, l’objectif demeurait limpide après la victoire obtenue à Parme dimanche dernier : l’emporter pour s’emparer de la deuxième place. Et juste avant la pause, les hommes d’Antonio Conte ouvraient le score. Candreva décochait une belle frappe repoussée par Strakosha.

Le ballon revenait sur Young qui ouvrait le score d’une belle volée (0-1, 44e). Au retour des vestiaires, la Lazio recollait au score. Suite à une faute de De Vrij dans la surface, l’arbitre indiquait le point de penalty. Immobile ne tremblait pas et battait Padelli (1-1, 50e). Les hommes de Simone Inzaghi prenaient l’avantage vingt minutes plus tard. Suite à un corner mal renvoyé, Milinkovic-Savic décochait une belle frappe imparable pour Padelli (2-1, 70e). Grâce à son dix-septième succès de la saison, la Lazio grimpait à la deuxième place et revenait à une longueur de la Juventus au classement.