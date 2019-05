Objectif podium pour la Roma. Après le match nul de l’Inter face à l’Udinese hier (0-0), la Louve avait, comme l’Atalanta un peu plus tôt, l’opportunité de se rapprocher sérieusement des Nerazzurri. Pour cela, les hommes de Claudio Ranieri devaient se défaire du Genoa, modeste seizième de Serie A.

Face au club de Gênes qui n’a plus gagné depuis six matchs, les Romains se sont longtemps cassé les dents sur une défense regroupée. Du moins jusqu’à la 80e. À la retombée d’une tête manquée d’Edin Džeko, Stephan El Shaarawy a trouvé la faille d’une reprise pied gauche (0-1). Un but qui n’a toutefois pas suffi, au grand dam du buteur italien. Revenus au score en fin de match par l’intermédiaire de Cristian Romero (1-1), Les Grifoni ont même manqué un penalty dans le temps additionnel. La Roma a eu chaud mais ne revient pas sur les talons du top 3. Prochain rendez-vous pour le club de la capitale, face à la Juventus, dimanche prochain.