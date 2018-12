Comme en Angleterre, le football reste d’actualité pendant les fêtes en Italie. Trois rencontres étaient disputées à 18h30 chez nos voisins italiens, à l’occasion de la 18e journée. À la lutte pour les places européennes, l’AS Roma a remporté un succès précieux face à une équipe de Sassuolo qui restait sur cinq matchs sans défaite. L’Argentin Diego Perotti, sur penalty (1-0, 8e), l’international tchèque Patrik Schick (2-0, 23e) et le jeune Nicolo Zaniolo (3-0, 59e) - auteur de son tout premier but à la Roma, et quel but ! - ont permis à la Louve, désormais 7e, de l’emporter largement et de revenir à une longueur de la Ligue Europa, à quatre de la Ligue des champions. La réduction du score de Khouma Babacar était anecdotique (3-1, 90+1).

Deux autres rencontres avaient lieu cet après-midi. Dans la première partie de tableau, toujours, le Torino, 12e, recevait Empoli, 15e. Au Stadio Olimpico di Torino, les hommes de Walter Mazzarri s’en sont remis à Nicolas N’Koulou (1-0, 44e), Lorenzo De Silvestri (2-0, 49e) et Iago Falque (3-0, 75e). Huitième, le Toro reste plus que jamais dans la course à l’Europe. Pas de vainqueur dans la troisième et dernière rencontre de cette fin d’après-midi entre la SPAL et l’Udinese (0-0). Les deux formations restent respectivement 15e et 17e de Serie A. Suite et fin de la 18e journée de Serie A ce soir, avec le choc entre l’Inter et le Napoli (20h30).