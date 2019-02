La 23e journée de Serie A continuait avec trois affiches au programme. Et parmi elles, l’Atalanta affrontait la SPAL. Septièmes au coup d’envoi, les locaux avaient l’occasion de prendre la 4e place du championnat en cas de victoire. De son côté, la SPAL voulait continuer de prendre de l’avance sur la zone rouge. Mais rapidement, les visiteurs ouvraient le score avec une but de Petagna (0-1, 8e). L’Atalanta et Alejandro Gomez tentaient de revenir, sans réussite (15e, 23e). Et finalement, au retour des vestiaires, Ilicic égalisait (1-1, 57e). Et finalement, Zapata donnait l’avantage à l’Atalanta (2-1, 81e). Les locaux s’imposaient (2-1) et montent à la 4e place. De son côté, la SPAL est 14e.

De son côté, la Sampdoria affrontait Frosinone. Et si les locaux pouvaient compter sur un Quagliarella en feu ces derniers temps, c’est bien l’avant-dernier du championnat d’Italie qui ouvrait le score grâce à Ciofani (0-1, 25e). En fin de match, Colley voyait son but refusé pour hors-jeu (87e). Les locaux s’inclinaient finalement (0-1) et descend à la 9e place. De son côté, Frosinone reste 19e. Enfin, le Torino recevait l’Udinese. Et le Toro ouvrait rapidement le score à la demi-heure de jeu puisqu’Aina trompait la vigilance adverse, bien trouvé par Ansaldi (1-0, 31e). En seconde période, De Paul manquait un penalty (74e). Okaka pensait offrir un point aux siens en fin de match, mais son but était refusé pour un hors-jeu (90e+1), avant que Di Maio soit expulsé (90e+8). Le Torino l’emporte finalement (1-0) et prend la 8e place. De son côté, l’Udinese est 16e.

Les résultats de l’après-midi :

Atalanta 2-1 SPAL : Ilicic (57e), Zapata (81e) ; Petagna (8e).

Sampdoria 0-1 Frosinone : Ciofani (25e).

Torino 1-0 Udinese : Aina (31e).