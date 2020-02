Avant le dernier match du dimanche en Italie, Lecce (17e) accueillait le Torino (12e) dans le cadre de la 22e journée de Serie A. Les locaux pouvaient profiter du match nul du Genoa sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (2-2) un peu plus tôt dans la journée pour prendre leurs distances avec la zone rouge, tandis que les Turinois voulaient relever la tête après la correction subie par l’Atalanta (7-0), à la maison, le week-end précédent. Les Giallorossi n’ont pas laissé passer leur chance et ont largement dominé les partenaires d’Andrea Belotti et Nicolas N’Koulou (4-0).

Ils ont entamé le match de la meilleure des manières en ouvrant le score par l’intermédiaire d’Alessandro Deiola, auteur d’une frappe surpuissante sur un service en retrait de Riccardo Saponara (11e). Lecce a rapidement fait le break grâce au Tchèque Antonin Barak (18e). Filippo Falco, d’un bijou en dehors de la surface (64e), puis Gianluca Lapadula, sur penalty (78e), ont parachevé le succès des hommes de Fabio Liverani au Stade Via del Mare. Lecce (17e, 19 points), qui n’avait plus goûté à la victoire depuis le 30 novembre, compte désormais trois points d’avance sur le Genoa, premier relégable. Le Torino (12e, 27 points) continue d’inquiéter et aligne une troisième défaite de rang en Serie A.