Avant le choc de la 24e journée de Serie A opposant la Lazio à l’Inter ce dimanche soir (20h45), Naples se déplaçait à Cagliari pour tenter de relever la tête après sa défaite surprise à domicile face à Lecce lors de la journée précédente (2-3). Et les hommes de Gennaro Gattuso ont réalisé une bonne opération en s’imposant à la Sardegna Arena par la plus petite des marges (1-0). Dries Mertens a été l’unique buteur de la rencontre, peu après l’heure de jeu (66e).

L’international belge a réalisé un superbe enchaînement dans la surface de réparation des locaux avant d’envoyer un amour de frappe enroulée ne laissant aucune chance à Alessio Cragno. Grâce à ce succès, le Napoli (8e, 33 points) passe devant son adversaire du jour au classement et revient à six longueurs de l’AS Rome (5e). Cagliari redescend à la onzième position et inquiète... La dernière victoire des Sardes en Serie A remonte au 2 décembre.