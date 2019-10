Outre les matches de coupes nationales, en Espagne et en Italie se jouent des journées de championnat. Ainsi, dans la Botte, le Napoli accueillait, dans un match assez périlleux, l’Atalanta Bergame.

On y a eu longtemps cru pour les hommes de Carlo Ancelotti. En effet, si les Napolitains ont ouvert la marque de fort belle manière suite à un centre de Callejon sur Maksimovic (1-0, 16e), ils ont aussi été rejoints sur un joli but de Freuler (1-1, 41e). Il a fallu attendre l’heure de jeu largement passée pour que les locaux reprennent l’avantage grâce à Milik (2-1, 71e). Sauf qu’en toute fin de rencontre, Illic, grâce à une merveille de passe de Toloi (sa deuxième de la soirée), égalisait (2-2, 86e). Après ce résultat, l’Atalanta reste troisième de Serie A et le Napoli quatrième.