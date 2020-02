La 22e journée de championnat italien prenait fin ce soir, avec un duel entre la Sampdoria et Naples, deux équipes pour le moins décevantes cette saison. Et ce soir, ce sont les hommes de Gennaro Gattuso qui l’ont emporté sur le score de 4-2 en déplacement.

Au bout de trois minutes de jeu seulement, Milik mettait les siens devant, et Elmas doublait rapidement la mise (0-2, 16e). Mais le club de Gênes réagissait vite, via Fabio Quagliarella (1-2, 26e). En deuxième période, Gabbiadini remettait les deux équipes à égalité sur penalty (2-2, 73e), mais les Napolitains comptaient bien l’emporter ce soir et Demme signait le troisième (2-3, 83e). Mertens se mêlait à la fête à la 90e+8 (2-4). Naples remonte à la dixième place, s’approche de l’Europe mais reste encore à neuf points du quatrième, l’Atalanta.