Après le match nul de la Juventus plus tôt dans la journée, Naples se déplaçait sur le terrain de l’Udinese (15e) afin de sécuriser sa seconde place et de recoller sur la Juve. Faciles vainqueurs dans cette rencontre (0-3), les hommes de Carlo Ancelotti reviennent à quatre points de la Juventus et sont assurés d’être seconds encore une semaine.

Rapidement devant grâce à un but de Fabian Ruiz (14e), les Napolitains ont contenu les assauts de l’Udinese en première mi-temps. Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup et Dries Mertens transformait un penalty à dix minutes du terme (82e). Trois minutes plus tard, c’est Rog qui concluait un festival offensive napolitain (85e). Naples s’impose logiquement 3-0. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions.