Pour le compte de la 31e journée de Serie A, l’Udinese recevait Empoli pour un match de mal classés. Les deux équipes devaient l’emporter pour se donner de l’air. Le match démarrait fort et Caputo ouvrait le score (0-1, 11e) avant que De Paul n’égalise (1-1, 15e). Krunic redonnait l’avantage à Empoli (1-2, 24e) mais l’Udinese égalisait à nouveau, et De Paul signait un doublé sur penalty (2-2, 41e). Finalement, avant la pause, Mandragora inscrivait un joli but de loin pour donner l’avantage aux locaux (3-2, 45e). A l’heure de jeu, Zeegelaar était expulsé, ce qui laissait des espaces aux visiteurs (63e). Mais l’Udinese tenait et l’emportait finalement (3-2), prenant ainsi 5 points d’avance sur la zone de relégation.

Dans le même temps, Cagliari affrontait la SPAL. Et les locaux ont très rapidement pris les devants puisque Farago ouvrait le score au bout de quelques secondes de jeu (1-0, 3e). Seulement, Antenucci égalisait pour la SPAL sur penalty un quart d’heure plus tard (1-1, 18e). A l’heure de jeu, Pavoletti redonnait l’avantage à Cagliari (2-1, 60e). Un but qui permettait aux locaux de l’emporter (2-1) et d’assurer quasiment leur maintien en Serie A.