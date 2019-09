Les amateurs de football italien étaient gâtés ce soir, avec un choc entre deux clubs historiques outre-Alpes. La Fiorentina, pas forcément en forme, se déplaçait sur la pelouse d’un AC Milan lui presque au fond du trou. Et la Viola s’est imposée 3-1 dans l’enceinte milanaise.

Erick Pulgar mettait les siens devant sur penalty assez rapidement (0-1, 12e). Castrovilli doublait la mise en deuxième période (0-2, 66e), alors que Musacchio avait écopé d’un carton rouge quelques minutes plus tôt, laissant les Milanais à dix. Servi par Chiesa, Franck Ribéry s’offrait un joli but (0-3, 78e), et Rafael Leao réduisait l’écart (1-3, 80e). Le Français recevait même une ovation à sa sortie. La Fiorentina monte à la neuvième marche du classement, Milan continue de chuter et est seizième...

