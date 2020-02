Dans le cadre de la 22ème journée de Serie A, Sassuolo recevait l’AS Roma. A sept points de la troisième place au coup d’envoi, le club de la Louve devait absolument l’emporter pour éviter de voir la Lazio s’envoler au classement. Les événements démarraient plutôt mal pour la formation romaine. Dès la 7ème, Caputo ouvrait le score pour Sassuolo. Djuricic servait dans la profondeur l’attaquant qui crochetait son adversaire avant d’ajuster de près Lopez (1-0, 7e). Le buteur italien s’offrait un doublé servi sur un plateau par Toljan (2-0, 16e). Le calvaire des hommes de Paulo Fonseca se poursuivait. Berardi servait dans le dos de la défense romaine Djuricic qui trompait Lopez d’une belle frappe (3-0, 26e).

La Roma se réveillait juste avant l’heure de jeu. Sur la gauche, Pellegrini distillait un excellent centre pour Dzeko qui réduisait le score de la tête (3-1, 55e). Malheureusement pour les hommes de Fonseca, le passeur du jour allait être expulsé pour un deuxième carton jaune (69e). Une expulsion qui ne résignait pas pour autant la Roma, et Jordan Veretout sur penalty (3-2, 72e) permettait aux siens d’y croire encore. Le match s’emballait et Sassuolo prenait ses distances. Jérémy Boga d’une superbe frappe enroulée inscrivait le quatrième but (4-2, 74e). Grâce à sa septième victoire de la saison, Sassuolo remontait à la 13ème place au classement.