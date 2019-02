La 25e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un choc au sommet entre le Séville FC et le FC Barcelone. A domicile, Pablo Machin organise son équipe en 3-5-2 avec Tomas Vaclik dans les cages. Gabriel Mercado, Simon Kjaer et Sergio Gomez forment la charnière centrale tandis que Jesus Navas et Quincy Promes évoluent en tant que pistons. L’entrejeu est occupé par Ever Banega, Maximilian Wöber et Marko Rog. Enfin, le binôme composé de Pablo Sarabia et Wissam Ben Yedder prend place en pointe de l’attaque andalouse.

En face, les Blaugranas restent dans leur fidèle 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. La défense est constituée de Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti - qui effectue son retour à la compétition - et Jordi Alba. Sergio Busquets prend le rôle de sentinelle auprès d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Enfin, Lionel Messi et Philippe Coutinho accompagnent Luis Suarez sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Séville FC : Vaclik - Mercado, Kjaer, Gomez - Navas, Banega, Wöber, Rog, Promes - Sarabia, Ben Yedder

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho