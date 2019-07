Depuis mercredi, Jules Koundé est un joueur du Séville FC. L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux s’est en effet engagé en faveur de la formation andalouse, où il a signé un contrat de cinq ans, le liant au club jusqu’en juin 2024. Et au lendemain de sa signature, le joueur de 20 ans a tenu à remercier son ancien club.

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, Jules Koundé est en effet revenu sur ses années passées à Bordeaux. « Merci aux Girondins pour ces six superbes années d’apprentissage. Ce fut une fierté et un honneur de représenter ce maillot marine et blanc. Je n’oublierai jamais les belles valeurs transmises par ce club, mon club, qui gardera toujours une place toute particulière dans mon cœur », a-t-il également écrit.

