L’équipe de France Espoirs dispute en Slovaquie son deuxième match de qualification pour l’Euro 2021 de la catégorie. Pour l’occasion, Sylvain Ripoll fait confiance à ses hommes forts.

Alban Lafont gardera ainsi les buts derrière une défense à quatre, composée, de droite à gauche, par Kelvin Amian, Dayot Upamecano, Dan-Axel Zagadou et Faitout Maouassa. Boubakary Soumaré et Matteo Guendouzi feront bonne garde dans l’entrejeu. Houssem Aouar, Moussa Diaby et Jeff Reine-Adélaïde seront à l’animation, chargés d’alimenter au mieux Odsonne Édouard.

La compo du 2ème match des éliminatoires de l’Euro 2021 pour nos Espoirs !

SlovaquieFrance

21H00

Canal+ Sport #SLOFRA pic.twitter.com/Mul70jOvE2 — Equipe de France (@equipedefrance) October 15, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10