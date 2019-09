A trois jours de la fin du mercato estival, Bruno Fernandes (24 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Courtisé par les plus grands clubs européens, l’international portugais fut proche de s’engager à Tottenham. L’intéressé est revenu sur cet épisode délicat dans une interview accordée à GQ.

« Comme vous le savez, Tottenham a effectué beaucoup de propositions pour moi. Tout était OK pour moi ou tout devait l’être en tout cas. C’était, et c’est toujours mon but de jouer en Angleterre. Le Sporting sait cela, tout le monde sait cela, et il y avait des conditions à remplir. Mais le Sporting a jugé que la proposition était insuffisante et je respecte cela, » a commenté Fernandes.

