Bruno Fernandes (25 ans) est dans le viseur de Manchester United depuis maintenant un bon moment. Le Sporting Portugal et le club mancunien ont déjà entamé les discussions à ce sujet. Et les Red Devils sont prêts à mettre 60 millions d’euros + 10 supplémentaires de bonus pour faire signer le milieu de terrain offensif, auteur de 15 buts en 24 matches avec le Sporting depuis le début de la saison.

Cependant, le Sporting contre-attaque et demande plus. Selon l’émission Mais Transferências de TVI24, les Lions veulent près de 65 millions d’euros hors bonus. Le transfert est ainsi retenu pour l’heure. Bruno Fernandes jouera en tout cas le derby contre Benfica ce vendredi soir (22h15) comme l’a déclaré l’entraîneur du Sporting, Jorge Silas. Un match avec une saveur particulière qui pourrait être son dernier avec les Vert et Blanc.