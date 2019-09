La sixième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec notamment un duel entre le Stade de Reims et l’AS Monaco. Si les Champenois sont placés en milieu de tableau, les joueurs de la Principauté sont actuellement 19e.

A domicile, le Stade de Reims s’articule dans un 4-2-3-1 avec Predrag Rajkovic dans les buts. Thomas Foket, Axel Disasi, Yunis Abdelhamid et Ghislain Konan forment la défense. Le double pivot est constitué d’Alaixys Romao et de Xavier Chavalerin. Seul en pointe de l’attaque, Boulaye Dia est soutenu par Mathieu Cafaro, Rémi Oudin et Moussa Doumbia.

De son côté, l’AS Monaco propose un 3-5-2 avec Benjamin Lecomte dans les cages derrière Guillermo Maripan, Kamil Glik et Benoît Badiashile. Les rôles de pistons sont assurés par Ruben Aguilar et Gil Dias. Tiémoué Bakayoko, André Silva et Aleksandr Golovin prennent place au cœur du jeu. Enfin, l’attaque est partagée entre Gelson Martins et Baldé Keita.

Les compositions :

Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Romao - Cafaro, Oudin, Doumbia - Dia

AS Monaco : Lecomte - Maripan, Glik, Badiashile - Aguilar, Bakayoko, Silva, Golovin, Dias - Martins, Keita

