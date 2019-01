Nommé pour remplacer Sabri Lamouchi, Julien Stéphan a finalement donné satisfaction à sa direction qui l’a confirmé jusqu’en juin 2020. Ainsi, le nouvel homme fort du Stade Rennais va vivre son premier mercato à la tête de l’équipe première. En conférence de presse ce vendredi, il a fait un petit point à ce sujet.

« Je pense que le président a été assez clair. Il n’y aura pas de départ cet hiver. Que les joueurs soient sollicités ? C’est normal, on a des joueurs de qualités. On est très content de l’effectif actuel. Il y a un poste où on est juste et sans doublure, c’est celui de latéral gauche. On est à la recherche d’un joueur, il n’y a pas de secret ».