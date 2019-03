Arsenal et Rennes se disputent ce jeudi soir une place pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Après le succès breton à l’aller (3-1), les Gunners espèrent inverser la tendance et retrouver notamment Chelsea, qualifié un peu plus tôt. Interrogé avant le match, Julien Stéphan a donné les clés de la rencontre au micro de RMC Sport.

« Le résultat de la semaine dernière fait qu’il y a des attentes de la part des supporters. C’est un honneur de pouvoir jouer sur cette pelouse, on espère faire une grande performance pour les remercier et continuer l’aventure européenne. On a dû se réajuster mardi soir avec l’annonce de la disponibilité de Lacazette. Le match va se jouer sur l’intensité au début, ils vont débuter à haut régime et on devra répondre. Il faut être ambitieux et audacieux pour attaquer et finir nos actions. On veut marquer au moins une fois ici, car si on marque, on sera sur le bon chemin », a ainsi déclaré le coach rennais.

