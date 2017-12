Dans une interview accordée ce vendredi à Ouest-France, l’entraîneur du Stade Rennais Sabri Lamouchi a effectué un petit point mercato. Le nouveau technicien du SRFC a ciblé les besoins pour son équipe cet hiver. Si la priorité sera d’alléger l’effectif actuel, une voire deux arrivées sont espérées en janvier.

« On essaie d’anticiper les éventuels départs, de trouver la perle qui pourrait parfaitement s’intégrer à la pointe de cette attaque avec les joueurs qui constituent notre ligne offensive. La seule priorité ou exigence, c’est de l’avoir le plus rapidement possible, » a ainsi confié Lamouchi. La venue d’un milieu de terrain pourrait également être envisagée, mais celle-ci dépendra de l’opération dégraissage menée par le club breton.