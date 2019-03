La trêve internationale terminée, les championnats vont pouvoir reprendre. Et la Ligue 1 effectue son retour ce vendredi soir avec une rencontre entre le Stade Rennais (8e, 41 points) et l’Olympique Lyonnais (3e, 53 pts) en ouverture de la 30e journée. Au Roazhon Park, les Rennais visent forcément la victoire pour remonter provisoirement à la septième place et revenir à trois unités de l’OM, quatrième. En face, les Gones comptent bien revenir à un point du LOSC, dauphin du PSG. Mais il faudra pour cela disposer du SRFC.

Pour cette première rencontre de la 30e levée, qui continuera dès demain avec OM-Angers (17h, à suivre en direct sur notre site). Julien Stéphan aligne son 4-2-3-1 et change plusieurs joueurs après le nul à Bordeaux (1-1). Zeffane, Doumbia, Ben Arfa et Nyamsi sont en effet titulaires. Côté lyonnais, Bruno Genesio opte pour un 4-4-2. Et après le succès face à Montpellier (3-2), le technicien rhodanien enregistre les retours de Lopes et Marcelo. Dubois est titularisé tout comme Rafael pour le poste de latéral gauche, alors que Depay est lui aligné en pointe avec Moussa Dembélé.

Les compositions officielles

Stade Rennais : Koubek - Zeffane, Nyamsi, Mexer, Doumbia - André, Léa-Siliki - Sarr, Ben Arfa, Hunou - Niang

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Rafael - Tousart, Ndombele, Aouar, Fekir - Dembélé, Memphis