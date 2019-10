Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec le Racing Club de Strasbourg, Kenny Lala (28 ans) a réalisé un exercice 2018/2019 convaincant. Certains observateurs voyaient même le latéral droit aux portes de l’équipe de France. Si les dirigeants du Racing lui avaient offert un bon de sortie l’été dernier, l’intéressé est finalement resté en Alsace. Un épisode difficile sur lequel s’est confié le défenseur dans les colonnes de France Football.

« Je sortais d’une belle saison, je pensais pouvoir aller plus haut. C’était compliqué d’attendre comme ça. C’était la première fois que je me retrouvais dans cette situation. Je suis toujours arrivé libre dans mes clubs, que ce soit de Valenciennes à Lens ou de Lens à Strasbourg. Là, c’était autre chose. Le plus dur à gérer, c’est tout ce qu’il y a autour. Il faut savoir faire abstraction. Je ne voulais pas entendre tout ce qui se disait. J’avais dit à mon agent que je ne voulais être au courant que dès lors que les discussions étaient entamées. Il y a vraiment eu une offre concrète. J’avais donné mon feu vert. Donc c’était ensuite aux deux clubs de se mettre d’accord. Chose qui ne s’est pas faite, » a commenté Lala. Ce dernier a également indiqué que cette offre était venue de la Fiorentina.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10