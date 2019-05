Opposé à l’Olympique de Marseille en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a fait match nul (1-1) devant son public. Après l’ouverture du score de Valère Germain, Kenny Lala a en effet égalisé pour le RCSA après un penalty manqué par Martin, qui venait de buter sur Mandanda. Au coup de sifflet final, Adrien Thomasson est alors revenu sur ce point pris au micro de Canal + Sport. Et l’ancien joueur du FC Nantes semblait en vouloir plus.

« Je trouve qu’on était un peu amorphe surtout en première mi-temps. Après le but marseillais, on sentait qu’on était endormi alors que notre saison est déjà réussie. Il faut qu’on se libère, qu’on joue sans pression. On savait que c’était une équipe qui manquait de confiance donc il fallait en profiter. (...) On avait à cœur de les battre. On a mieux exploité leurs failles en fin de match mais dans l’ensemble, c’est dommage, on aurait du jouer plus libéré », a expliqué le joueur de 25 ans.