Hier après-midi, Strasbourg a une nouvelle fois calé. Après une première partie de saison parfaite, les Alsaciens ont enchaîné un cinquième match sans victoire en championnat après la défaite contre Nice ce dimanche (1-0). Interrogé à l’issue du match, Thierry Laurey s’est montré très agacé contre l’arbitrage lors de cette rencontre.

« Il y a penalty pour l’intervention d’Herelle sur Mothiba. J’aurais voulu voir le même match si on avait mené. La VAR ? Ne m’en parlez plus ! S’il y a penalty, il faut siffler. À vitesse normale, ça me paraît clair [...]. Je ne sais pas ce qu’il faut d’autre pour siffler penalty. Mais je ne vais pas en faire trois caisses. Si on marque en premier, ce n’est plus le même match. Parfois, ça ne va pas dans notre sens. On espérait plus de ce déplacement. Maintenant, il faut retrouver le goût de la victoire », a ainsi déclaré Thierry Laurey.