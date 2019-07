Après une belle saison en Europa League, l’Eintracht Francfort dispose d’une belle manne financière. En effet, le SGE a déjà vendu Luka Jovic (60M€) et Sebastien Haller (50M€) et forcément il faut reconstruire un secteur offensif. Et selon les informations de L’Équipe, les Aigles ont ciblé Ludovic Ajorque (25 ans) de Strasbourg.

Auteur de 10 buts en 24 matches de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2022 avec le Racing. Si les Allemands n’ont pas été plus loin qu’une prise d’information, ils devront se montrer convaincant avec leur homologues strasbourgeois. En effet, Thierry Laurey et Marc Keller n’ont pas l’intention de se séparer du natif de Saint-Denis à la Réunion, précise le journal français.

