Le RC Strasbourg est sur le point de boucler l’arrivée d’un joueur bien connu en France. Majeed Waris (28 ans), actuellement au FC Porto, et passé par Lorient et Nantes devrait s’engager avec l’actuel 12e de Ligue 1. Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, l’attaquant ghanéen est arrivé hier à Strasbourg, où un prêt avec option d’achat obligatoire de 2 M€ l’attend.

Recruté par le FC Porto à l’été 2018, Majeed Waris a vu son aventure portugaise tourner au cauchemar. Après 7 petits matches disputés et pas un seul but inscrit sur sa première saison avec les Dragons, le Ghanéen a été prêté au FC Nantes lors de l’exercice précédent avant de retourner au Portugal. Depuis le début de la saison, il n’a pas joué un seul match avec son club et a même été envoyé en équipe réserve.