Présent lors des 14 premiers matches de Stuttgart en Bundesliga, Benjamin Pavard a finalement raté les deux dernières rencontres du club allemand en championnat, actuellement seizième et premier relégable, à cause d’une blessure musculaire. Et malgré les mauvais résultats de sa formation, le champion du Monde 2018 aurait toujours la cote.

En quête de plusieurs renforts défensifs, le Napoli suivrait en effet de près la situation de l’ancien Lillois, déjà pisté l’été dernier, pour un potentiel recrutement en juin comme l’explique Sky Italia. L’équipe de Carlo Ancelotti, qui n’a cependant pas formulé d’offre, songerait en effet à s’attacher ses services en cas d’échec dans le dossier Jeremy Toljan, joueur du Borussia Dortmund et cible prioritaire actuellement.