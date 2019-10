Après deux années de bons et loyaux services, Luiz Gustavo a quitté l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain brésilien a rejoint cet été Fenerbahçe, formation turque évoluant en Süper Lig. Et lors de la victoire des siens contre Konyaspor ce samedi (5-1, 9e journée), l’ancien Marseillais a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Après une belle récupération à l’entrée de la surface, le joueur âgé de 32 ans a décoché une belle frappe du gauche. Sa tentative, déviée, a ensuite terminé au fond des filets (79e minute). Luiz Gustavo a donc débloqué son compteur lors de son sixième match avec Fenerbahçe !