Ce dimanche, Toulouse s’est montré renversant contre Dijon (2-2). Rapidement réduit à 10 après l’expulsion de Baptiste Reynet, les Violets ont ensuite encaissé deux buts. Menés 0-2 à vingt minutes de la fin, les hommes d’Alain Casanova sont finalement revenus, emmenés par un Max-Alain Gradel des grands jours, d’abord buteur (72e) puis passeur décisif pour Leya Iseka (77e). Et si la première mi-temps était difficile, Alain Casanova s’est montré très agacé en conférence de presse.

« À la mi-temps, avec le président, on a dit aux joueurs qu’ils étaient des gros cons. Ils se sont fait marcher dessus, physiquement, sur l’état d’esprit, dans le jeu. Ils ont fait une première mi-temps de merde. De temps en temps, il y a des réminiscences de la saison passée, on manque de confiance. Mais j’en ai marre d’entendre parler de ça. Maintenant, cette saison, on est comme un nouveau couple, on repart de zéro et on regarde devant. Je crois en cette équipe, il faut qu’elle se lâche », a ainsi déclaré le coach toulousain en conférence de presse.