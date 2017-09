Nouveau milieu de terrain du LOSC arrivé de Santos en juillet, Thiago Maia est revenu sur ses premiers mois en France, dans une interview au Parisien. Le Brésilien de 20 ans y confie que Marquinhos, son grand ami, a influencé sa venue dans notre championnat. Mais le Lillois est également proche de Neymar. Il raconte :

« Je regardais souvent Neymar lorsque je m’entrainais à Santos avec les jeunes. A la fin de l’entrainement, il quittait le terrain des pros pour venir blaguer devant le notre. J’ai commencé à le cotoyer en sélection olympique. Il s’est mis à m’apprécier après un tacle appuyé de ma part sur lui. Il m’a dit qu’il ne fallait pas l’épargner juste parce qu’il s’appelait Neymar. Quand j’ai commencé à le connaitre, j’étais timide et nerveux. Il a tout fait pour me défendre en disant aux autres que j’étais un être humain. » Neymar et Thiago Maia se croiseront le 9 décembre au Parc des Princes, pour la rencontre PSG-Lille.