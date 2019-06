La saison en club terminée, l’heure des bilans est arrivée. Thiago Silva (34 ans) s’est prêté au jeu pour le site officiel du Paris SG. Le Brésilien s’est notamment satisfait de sa relation avec son coach Thomas Tuchel. « On a une très bonne relation, on travaille très bien ensemble. La relation entre le coach et le capitaine est importante. Avoir sa confiance est magnifique pour moi, j’aime travailler avec lui », a-t-il confié avant de faire une déclaration d’amour au club de la capitale.

« J’ai envie de continuer à tout donner pour ce maillot. Après tout ce que le club a fait pour moi, je me sens redevable. Je suis passionné par ce club. Encore plus maintenant, puisque je suis français. Je vis les défaites comme les supporters, et j’essaie de tout donner pour cette équipe. En tant que capitaine, je dois me motiver pour continuer à progresser. Je pense que j’ai fait une bonne saison avec l’équipe. On avait l’équipe pour tout gagner. Il faut revenir plus fort l’année prochaine », a-t-il expliqué. Qu’on se le dise, sous contrat jusqu’en juin 2020, Thiago Silva est très bien à Paris.