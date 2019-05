La famille Hazard n’a pas fini d’animer le marché des transferts. Outre Eden (Chelsea) et Thorgan (Mönchengladbach), le père, Thierry, va également s’implanter dans le milieu du ballon rond et animer le mercato via sa nouvelle société : l’Hazard Boys Team.

En effet, DH nous apprend que Thierry Hazard vient d’obtenir sa licence d’agent de joueurs. De ce fait, l’homme de 53 ans sera notamment en mesure de s’impliquer dans les transferts de ses fils, annoncés respectivement au Real Madrid et au Borussia Dortmund. Autant dire que le jackpot est proche pour la famille belge.