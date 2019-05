Il n’y a plus de doutes : Eden Hazard devrait être joueur du Real Madrid la saison prochaine. Depuis plusieurs mois déjà, la rumeur enfle, et le retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène semble avoir tout accéléré, le tacticien tricolore étant particulièrement fan du Belge. Il fallait cependant encore trouver un accord avec Chelsea, mais la situation contractuelle du joueur, avec un contrat expirant en juin 2020, jouait en faveur du club de la capitale espagnole.

« J’ai pris ma décision. Moi aussi, j’aurais préféré que ça se passe de manière différente (la fin de saison des Blues, ndlr), mais ça n’a pas été le cas malheureusement. J’attends toujours. J’ai pris ma décision, mais je ne contrôle pas tout. Il y a deux semaines, je suis allé répéter au club ce que je voulais. Je suis sûr de ma décision », expliquait de son côté Eden Hazard dimanche après le match de son équipe face à Leicester, alors que son entraîneur Maurizio Sarri avait déjà affiché son pessimisme quant à l’avenir de sa star à plusieurs reprises en conférence de presse.

Hazard va coûter environ 100 millions d’euros au Real Madrid

Ce lundi, L’Équipe explique que le transfert du joueur formé au LOSC vers le club qui est encore champion d’Europe en titre est bouclé. Il sera annoncé après la finale de Ligue Europa que les Blues vont disputer face à Arsenal le 29 mai prochain. Un accord entre les deux clubs a ainsi été trouvé il y a quelques semaines selon le journal, pour un montant environnant les 100 millions d’euros. L’accord entre les Merengues et le Belge est également scellé.

Eden Hazard deviendra donc le premier galactique du mercato estival madrilène, et la deuxième recrue estivale du club après Éder Militão. Une arrivée qui confirme également que la direction du Real Madrid a bel et bien l’intention de gâter son entraîneur cet été, avec plus de 150 millions d’euros déjà dépensés. Reste maintenant à voir si Zizou obtiendra aussi gain de cause sur d’autres dossiers qui ne font pas forcément l’unanimité, comme celui de Paul Pogba, objectif de Zinedine Zidane, qui ne convainc cependant pas tout le monde à Madrid...