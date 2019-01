Alors que le tacticien français a été limogé de l’AS Monaco cette semaine, remplacé par Leonardo Jardim, il pourrait bientôt rebondir dans un autre club. Et il a déjà reçu une première offre, de la part de la Jeunesse sportive de Distroff, qui évolue en 3e division district de Moselle (D11 française). Sur sa page Facebook, le club de l’Est a publié un communiqué officiel, proposant au champion du monde 1998 de « devenir l’entraîneur-adjoint (eh oui, on est deuxième, on ne peut pas virer notre coach !) de notre équipe. »

Ses missions sont déjà annoncées par la JS Distroff. Henry devra, entre autres, « animer deux séances d’entraînements par semaine, le mardi et jeudi (enfin, le mardi en général il n’y a personne à l’entraînement !) », avec la « possibilité de faire des remontrances aux joueurs (du genre "p..... de ta grand-mère") ». Il aura en outre la charge d’être « arbitre lors du tournoi du 1er mai, faire le barbecue lors de notre cochon de lait le 1er week-end d’août et participer à notre soirée choucroute du 2 mars. » Mais le club amateur a fixé une condition à la venue du meilleur buteur de l’histoire des Bleus : « savoir jouer à la belote est obligatoire, sans quoi nous serons dans l’obligation de vous licencier sur le champ sans indemnités. » On attend la réponse de Henry avec impatience...