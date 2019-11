Benzema, Hazard, Bale, Ramos, Modric ou encore Kroos, le Real Madrid peut donner pas mal de maux de tête à ses adversaires mais pour Thomas Tuchel, ce n’est pas un joueur qui lui fait le plus peur.

Non, selon le coach du PSG, qui affronte mardi soir la Casa Blanca en Ligue de Champions (match à suivre sur Foot Mercato), le plus compliqué, c’est affronter un environnement hostile dans l’un des temples du football. « Affronter le maillot du Real Madrid au Bernabéu, c’est le plus difficile. »