Actuellement 17e de Ligue 1, le Amiens SC cherche à se renforcer cet hiver pour mener à bien la mission maintien. Pour cela, le club de la Somme pourrait faire appel à un ancien de la maison. Selon le Courrier Picard, Gaël Kakuta serait dans le viseur des dirigeants amiénois lors du mercato hivernal.

Transféré au Rayo Vallecano cet été, le milieu de terrain de 27 ans est en manque de temps de jeu en Liga (9 matches, 1 but). Les pensionnaires du stade de la Licorne souhaiteraient le rapatrier afin de le relancer à nouveau. Il avait en plus laissé un bon souvenir en Picardie la saison dernière, participant grandement au maintien amiénois en inscrivant 6 buts et délivrant 6 passes décisives en 36 matches de championnat.