Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a donné son avis sur le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, qui réserve au club merengue le PSG, Bruges et Galatasaray.

« Nous parlons de la Ligue des champions et tous les matches sont très disputés. Le PSG est un adversaire très difficile. Bruges et le Galatasaray sont deux équipes très fortes dans leurs stades, car le soutien du public est énorme. Comme toujours, nous devons jouer au plus haut niveau, avec l’espoir de pouvoir réaliser les performances attendues. Le PSG est une équipe très puissante. Chaque fois que vous jouez ces matches, c’est une grande motivation. C’est l’un des meilleurs matches que l’on puisse voir dans le monde aujourd’hui. Ce sera très difficile, mais cette compétition a ce niveau d’exigence », a-t-il déclaré sur le site officiel de la Casa Blanca.

