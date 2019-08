Après la Ligue des Champions, c’est au tour de l’Europa League de dévoiler ses groupes ce vendredi (13h). Et deux clubs français sont concernés puisque Strasbourg a été éliminé en barrage par l’Eintracht Francfort, jeudi soir (1-0, 3-0). Ainsi, Rennes et Saint-Étienne connaîtront leurs adversaires à l’issue de ce tirage.

Et les deux pensionnaires de Ligue 1 pourraient tomber sur des gros morceaux. Comme toujours, les clubs qualifiés sont classés en quatre chapeaux par le coefficient UEFA. Vu que les deux formations françaises sont présentes dans le chapeau 3, elles pourraient tomber sur Séville, Arsenal, Porto, Manchester United, ou encore l’AS Roma qui eux figurent dans le chapeau 1.

CONFIRMED : #UELdraw pots !

Which city would you like to visit ? pic.twitter.com/NRYwFBr8Y6

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019