En Italie, Blaise Matuidi et Moise Kean ont récemment été les cibles de cris racistes en provenance de supporters de Cagliari. Des agissements inacceptables qui sont malheureusement trop fréquents dans le football. Lors de la victoire anglaise au Monténégro (5-1) en mars dernier, des insultes racistes ont également été entendues en direction de Callum Hudson-Odoi, Raheem Sterling et Danny Rose. Ce dernier a évoqué ce phénomène bien trop répétitif dans une interview accordée au Guardian.

« J’en ai assez. Je me dis qu’il me reste encore cinq ou six ans et je veux juste profiter du football autant que je peux. Quand il n’y a qu’une amende, à quoi vous attendez-vous ? Mon entraîneur s’est fait exclure deux matches pour avoir été en désaccord avec l’arbitre Mike Dean. Pour le racisme, il n’y a que des amendes. C’est une grosse blague. Jusqu’à ce qu’une vraie punition soit infligée, il n’y a pas grand chose à attendre », a ainsi regretté Danny Rose.