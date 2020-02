C’est un véritable coup dur pour José Mourinho. Déjà privé de son meilleur buteur, Harry Kane (opéré à la cuisse et absent jusqu’en avril), Tottenham va devoir se passer des services de l’un de ses meilleurs éléments offensifs, Heung-Min Son (16 buts en 32 matches). Double buteur sur la pelouse d’Aston Villa dont le but de la victoire en toute fin de rencontre (3-2), l’international sud-coréen de 27 ans s’est en effet fracturé le bras droit face aux Villans.

Les Spurs ont indiqué, par le biais d’un communiqué, qu’Heung-Min Son allait être opéré et qu’il devrait être absent pour de nombreuses semaines. Cette blessure tombe au pire des moments alors que Tottenham est en course pour accrocher une place qualificative en Ligue des Champions en Premier League et que les hommes du technicien portugais affrontent Leipzig en 8e de finale de la C1.