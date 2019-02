Blessé depuis plusieurs semaines aux ligaments de la cheville, Harry Kane (25 ans) a repris l’entraînement collectif lundi avec Tottenham. Le buteur des Spurs qui a manqué les sept derniers matchs de son équipe, pourrait renouer avec la compétition plus rapidement que prévu. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a avoué qu’il existait une possibilité de voir Kane dans le groupe pour le déplacement de samedi à Burnley comptant pour la 27ème journée de Premier League.

« Il est très bon. Je pense que nous devons l’évaluer lors de la séance d’entraînement de demain, puis décider. Mais je pense qu’il va bien, je suis content de lui et peut-être qu’il sera disponible pour faire partie du groupe samedi. Je ne pense pas qu’il soit en avance mais tout le monde sait que Harry est un animal. Il voulait être prêt le plus tôt possible et il a tout fait pour bien récupérer, » a expliqué le technicien argentin de Tottenham.