Dimanche dernier, Ole Gunnar Solskjaer devait affronter son premier ogre en Premier League. Le Norvégien s’en est très bien sorti puisque son Manchester United s’est imposé sur le score d’un but à zéro, grâce à Marcus Rashford, bien lancé par Paul Pogba, contre Tottenham. Mais ce qui a le plus marqué lors de cette rencontre, c’est surtout l’incapacité de Harry Kane, l’attaquant des Spurs, à faire la différence dans la défense des Red Devils.

Mais ce n’est pas vraiment cela qui inquiète les dirigeants de la formation londonienne. En effet, en toute fin de rencontre l’international anglais s’est blessé à la cheville et cette blessure ne va clairement pas faire les affaires de Mauricio Pochettino. Jusqu’ici, les médecins des pensionnaires de Wembley (pour le moment avant de retrouver leur stade en mars) attendaient que sa cheville dégonfle avant de vérifier les lésions possibles et probables à l’articulation.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6

